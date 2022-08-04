Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bir apartmanın girişindeki elektrikli motosiklet, maskeli kişi tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4753 Sokak'taki bir apartmana 2 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında giren maskeli kişi, girişteki motosikletleri inceledi. Şüpheli, ardından 7 dakikada kilidini açtığı elektrikli motosikleti çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saatlerinde çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıkan Cezmi Ergüden (47), elektrikli motosikletini göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Motosikletinin çalındığını gören Ergüden, polise haber verdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.'8 BİN TL CİVARINDA ZARARIM VAR'

Elektrikli motosikletinin bulunmasını isteyen Ergüden, "O gün sabah 07.00'de işe gitmek için evden çıktım. Koridoru döndüm ve elektrikli motosikletimin kilitlediğim yerde olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda motosikletimin çalındığını gördüm. Apartmanımızda daha önce de motosiklet çalındı, bu mahallede sürekli hırsızlık olayı yaşanıyor. 8 bin TL civarında zararım var. Elektrikli motosikletimin bir önce bulunmasını istiyorum" dedi.