Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

04.08.2022 11:48
Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bir apartmanın girişindeki elektrikli motosiklet, maskeli kişi tarafından çalındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bir apartmanın girişindeki elektrikli motosiklet, maskeli kişi tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4753 Sokak'taki bir apartmana 2 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında giren maskeli kişi, girişteki motosikletleri inceledi. Şüpheli, ardından 7 dakikada kilidini açtığı elektrikli motosikleti çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saatlerinde çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıkan Cezmi Ergüden (47), elektrikli motosikletini göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Motosikletinin çalındığını gören Ergüden, polise haber verdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.'8 BİN TL CİVARINDA ZARARIM VAR'

Elektrikli motosikletinin bulunmasını isteyen Ergüden, "O gün sabah 07.00'de işe gitmek için evden çıktım. Koridoru döndüm ve elektrikli motosikletimin kilitlediğim yerde olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda motosikletimin çalındığını gördüm. Apartmanımızda daha önce de motosiklet çalındı, bu mahallede sürekli hırsızlık olayı yaşanıyor. 8 bin TL civarında zararım var. Elektrikli motosikletimin bir önce bulunmasını istiyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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