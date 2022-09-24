Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bir evin balkon camları ve pencereleri, tabancayla ateş edilmesi sonucu hasar gördü.

Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da silahla ateş edilmesi sonucu bir evde hasar oluştu - Son Dakika

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