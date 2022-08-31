Manisa'da çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde depoda başlayıp park halindeki araçlara sıçrayan yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.
75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 5313 sokakta depo olarak kullanılan bir konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki araçlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, park halindeki iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
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