Manisa'da çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi

31.08.2022 16:13
Manisa'da çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde depoda başlayıp park halindeki araçlara sıçrayan yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde depoda başlayıp park halindeki araçlara sıçrayan yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 5313 sokakta depo olarak kullanılan bir konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki araçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, park halindeki iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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