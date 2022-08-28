Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
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Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

28.08.2022 23:30
Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Lokman Çetin'in (54) kullandığı 45 UA 2439 plakalı sondaj makinesi taşıyan kamyon, Büyüksümbüller Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Lokman Çetin, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
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