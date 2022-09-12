İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Serpil Ö. ve araçtaki diğer kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Serpil Ö'nün (25) kullandığı 45 AFN 640 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda yavru köpeğe çarpmamak için fren yaptı.

Kaynak: AA

Yunusemre, Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da devrilen otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

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