Manisa'da devrilen otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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Manisa'da devrilen otomobilde hasar oluştu

12.09.2022 20:14
Manisa'da devrilen otomobilde hasar oluştu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilde hasar meydana geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Serpil Ö'nün (25) kullandığı 45 AFN 640 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda yavru köpeğe çarpmamak için fren yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç orta refüje vurarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Serpil Ö. ve araçtaki diğer kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da devrilen otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

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