Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika
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Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu

14.09.2022 23:55
Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu

??????? Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

??????? Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkisindeki polis uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada 1120 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Otomobildeki E.A. (42) ve T.A. (38) gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika
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