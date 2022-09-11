Yapılan aramalarda kaçak 60 kilogram kıyılmış tütün ve 8 bin 400 dolu makaron, 13 bin 400 boş makaron 1 kompresör,1 sigara basma makinesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunusemre'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.