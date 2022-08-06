Manisa'da evinde fenalaşan 17 yaşındaki genç hastanede öldü - Son Dakika
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Manisa'da evinde fenalaşan 17 yaşındaki genç hastanede öldü

06.08.2022 19:05
Manisa'da evinde fenalaşan 17 yaşındaki genç hastanede öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde fenalaşan 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde fenalaşan 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi'ndeki 3402 Sokak'ta ikamet eden U.İ'nin, arkadaşlarıyla evinin önünde otururken fenalaşıp yere düştüğünün bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan U.İ, kurtarılamadı.

U.İ'nin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtilirken, cenaze kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Manisa Merkez Efendi Hastanesi morguna kaldırıldı.???????

U.İ'nin iki arkadaşı, ifade işlemi için karakola götürüldü.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da evinde fenalaşan 17 yaşındaki genç hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da evinde fenalaşan 17 yaşındaki genç hastanede öldü - Son Dakika
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