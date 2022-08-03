Alınan bilgiye göre aralarında daha önce husumet olan iki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'daki kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı - Son Dakika

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