Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

27.08.2022 02:50
Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Barbaros Mahallesi Dolgunlar Küme Evlerinde yaşayan O.Ç, ile M.Ş.D. arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.D. (45), B.Ç. (40), E.Ç. (14) ve A.T. (29) silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler kavgaya müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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