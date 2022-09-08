Manisa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

08.09.2022 18:38
Manisa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Bulvarı'nın Manisa Polis Evi çıkışı önünde aynı yöndeki 3 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerdeki Ahmet T. (30), Kürşat B. (22), Abdullah F. (25) ve İsmail T. (70) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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