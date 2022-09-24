Manisa'da otomobilinde uyuşturucu madde bulunduran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da otomobilinde uyuşturucu madde bulunduran kişi gözaltına alındı

24.09.2022 15:20
Manisa'da otomobilinde uyuşturucu madde bulunduran kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 2 bin uyuşturucu hap ve 700 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilde 2 bin uyuşturucu hap ve 700 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkiinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap, 700 gram esrar maddesi, 4 bin lira ve polis telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ü.P'nin (25) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilinde uyuşturucu madde bulunduran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilinde uyuşturucu madde bulunduran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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