Manisa'da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar A'nın (24) kullandığı 45 B 2878 plakalı otomobil Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 4 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Yaşar A. ve aynı araçtaki 3 yolcuyu Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluştu.
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