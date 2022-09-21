Manisa'da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

21.09.2022 03:16

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar A'nın (24) kullandığı 45 B 2878 plakalı otomobil Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 4 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Yaşar A. ve aynı araçtaki 3 yolcuyu Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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