Manisa'da "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir motosikleti durdurmaya çalıştı.
Ekiplerin ihtarına rağmen kaçan motosiklet yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda Dolgunlar Küme Evleri yakınlarında sıkıştırılarak durduruldu.
Yaya olarak kaçan motosiklet sürücüsü M.K. (32), ekiplerce yakalandı.
M.K, işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Ekipler bölgede yaptığı aramada, şüpheliye ait olduğu değerlendirilen otların içine gözlenmiş bir ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu buldu.
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