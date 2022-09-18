Ekipler bölgede yaptığı aramada, şüpheliye ait olduğu değerlendirilen otların içine gözlenmiş bir ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu buldu.

Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Motosiklet, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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