YOLCU TRENİNİN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika
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YOLCU TRENİNİN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ

15.08.2022 00:03

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz (23), trenin çarpmasıyla yaşamı yitirdi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz (23), trenin çarpmasıyla yaşamı yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi, Horozköy tren yolu üzerinde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz'a, İzmir- Ankara seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde trenin altında kalan Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuz'un ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcının kaza yerinde yapılan incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

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Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti Manisa'da trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti Manisa'da trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLCU TRENİNİN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YOLCU TRENİNİN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika
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