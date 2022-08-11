Kontrolden çıkan motosiklet ekmek yapan kadının üstüne devrildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan motosiklet ekmek yapan kadının üstüne devrildi

11.08.2022 10:40
Kontrolden çıkan motosiklet ekmek yapan kadının üstüne devrildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan kadının üstüne devrildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan kadının üstüne devrildi. kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ekmek yapan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Sarma Mahallesi köy yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında sürücülüğünü İ.Ç.'nin (47) yaptığı 45 KT 452 plakalı sepetli motosiklet ile yokuş aşağı seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan Z.K. (45) isimli kadının kadının üstüne devrildi. Kazada, Z.K. ve motosiklet sürücüsü İ.Ç. yaralanırken her iki yaralı da ambulans ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan motosiklet ekmek yapan kadının üstüne devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan motosiklet ekmek yapan kadının üstüne devrildi - Son Dakika
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