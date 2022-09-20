Manisa'da imanın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da imanın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

20.09.2022 14:52

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tilkinin caminin avlusundan imamın ayakkabısının tekini alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tilkinin caminin avlusundan imamın ayakkabısının tekini alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yuntdağyenice Mahallesi camisinde görev yapan imam Murat Vargün, sabah namazını kıldırıp cemaati gönderdikten sonra bir süre camide vakit geçirdi.

Camiden çıkarken ayakkabısının tekinin yerinde olmadığını gören Vargün, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, camiye giren bir tilkinin ayakkabısının tekini alıp götürdüğünü gördü.

Tilkinin gidebileceği yerleri kontrol eden imam, camiden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki mezarlıkta ayakkabısının tekini buldu.

Bir de horoz kayıp

İmam Murat Vargün, AA muhabirine camiden ayrılırken ayakkabısının tekini göremeyince cemaatinden birinin kendisine şaka yaptığını düşündüğünü söyledi.

Kendisine şaka yapan kişinin neden ayakkabısını çift olarak almadığını kendisine sorduğunu anlatan Vargün, şöyle konuştu:

"Sonra kamera kayıtlarını tetkik ettim, gördüklerim çok enteresandı. Baktım, tilki ayakkabımı almış götürmüş. Ben de ayakkabımı aramaya koyuldum, mezarlığın yakınlarında buldum. O esnada cemaatimden biri de horozunu arıyordu. 'Hocam, benim horozum kayıp, gördün mü?' diye sordu. 'Amca sana geçmiş olsun, bana hayırlı olsun. Benim ayakkabıyı burada bırakan tilki, senin horozu götürmüş.' dedim."

YORUMLAR
500
Manisa'da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Manisa'da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da imanın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 08:51:48. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da imanın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement