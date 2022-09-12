Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir bağ evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 90 uyuşturucu hap, 40 sentetik ecza, 15 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.
M.K (25), D.T. (35), D.G. (17) ve V.Y. (50) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin de D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Yunusemre'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika