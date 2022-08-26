Ekiplerce ikamette yapılan aramada bir yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kılıç ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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