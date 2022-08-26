Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir apartman dairesine baskın düzenledi.
Ekiplerce ikamette yapılan aramada bir yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S. (30), M.A.K. (40) ve Y.E. (25) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika