Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

26.08.2022 19:08
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir apartman dairesine baskın düzenledi.

Ekiplerce ikamette yapılan aramada bir yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. (30), M.A.K. (40) ve Y.E. (25) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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