Manisa'da yere dökülen yağ nedeniyle, aynı saatte 3 ayrı kaza: 1'i ağır, 5 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle aynı noktada aynı saat içerisinde birbirinden bağımsız yaşanan 3 ayrı kazada 1' ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, 16.27 sıralarında Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Muradiye-Büyüksümbüller Mahallesi yolunda yaşandı. Yola dökülen yağın kayganlaştırdığı zemin 3 ayrı kazaya neden oldu. Manisa'dan, Büyüksümbüller Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ömer Bars (41) yönetimindeki 10 SN 023 plakalı otomobilin, yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü karşı şeride geçerek, 30 metrelik uçuruma düştü. Araç sürücü Ömer Bars ve araçta bulunan annesi Fatma Bars (63), teyzesi Naciye Solcan (65) ve teyzeoğlu Davut Solcan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtan çıkardıkları yaralıları tek tek iple bağladıkları sedyeyi, halat yardımıyla çekerek yukarı çıkardı. Yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aynı yerde meydana gelen diğer kazada Emin Dağdeviren (59) yönetimindeki 35 HBK 46 plakalı otomobille kazayı görünce fren yaptı. Kayan araç şarampole düştü. Kazada sürücü yara almazken sağ ön koltukta oturan eşi Şehriye Dağdeviren (59) ise yaralandı. Başına aldığı darbe sonrası yaralanan Dağdeviren, hastaneye kaldırıldı. Dağdeviren'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Bir diğer kazada ise motosiklet sürücüsü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.'YOL KAYGANDI, ARACIM KAYDI'30 metrelik uçurumdan yaralı olarak kurtulan Ömer Bars, annesini hastaneden köydeki eve götürürken yolun kaygan olmasından dolayı aracın kaydığını söyledi. Bars, "Yola yağ damlamış. Ben aşağıdan geliyordum. Döner dönmez kaydırdı. Önce ters şeride ardından ise uçuruma attı. Aracı durdurma şansım hiç yoktu" dedi.

Yaralılardan Emin Dağdeviren ise, "Kazayı görünce fren yaptım. Yerdeki yağdan dolayı araç durmadı. Ben de sağa kırdım" dedi. Kazalarda ilgili jandarma soruşturması başlattı.