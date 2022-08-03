Manisa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında daha önce sorun bulunan M.Y. (20) ile C.F. (16) Barbaros Mahallesi 4450 Sokakta tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesinin ardından M.Y, C.F'yi bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen Ö.D. de (17) elinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan M.Y'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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