Manisa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

03.08.2022 21:19
Manisa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önce sorun bulunan M.Y. (20) ile C.F. (16) Barbaros Mahallesi 4450 Sokakta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesinin ardından M.Y, C.F'yi bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen Ö.D. de (17) elinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan M.Y'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik Yunusemre Belediyespor yeni sezonu açtı Yunusemre Belediyespor yeni sezonu açtı
Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:22 KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
20:05 Göz kaşıntısı şikayeti ile hastaneye giden yaşlı kadın kanser olduğunu öğrendi!
19:59 BTP lideri Hüseyin Baş, KPSS skandalıyla ilgili yorum yaptı: Bilinçli yapılmış olabilir
19:36 Trafikte şaşırtan görüntü! Koca inek otomobilin bagajına konularak taşındı
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 21:19:38. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement