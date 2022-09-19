Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde şüpheli bir kişinin üst aramasında 6,64 gram metamfetamin ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.
Yunusemre'de de durdurulan bir otomobilde 72 gram metamfetamin bulundu, 1 kişi yakalandı.
3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika