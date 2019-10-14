Son Dakika Haberleri: Manisa'nın zirve keyfi
Son Dakika Spor Manisa'nın zirve keyfi

Manisa'nın zirve keyfi

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Gümüşhanespor'u 89'uncu dakikada Sinan'ın golüyle 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, zirve yarışında kaza yapmamanın mutluluğunu yaşıyor.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Gümüşhanespor'u 89'uncu dakikada Sinan'ın golüyle 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, zirve yarışında kaza yapmamanın mutluluğunu yaşıyor. Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar 8 maçta 7'nci galibiyetini elde ederken, en yakın rakibi Yılport Samsunspor'a 4 puan fark atıp zirvedeki yerini perçinledi. Teknik direktör İsmail Ertekin, çok zorlu bir deplasmanı kayıpsız geçtiklerini söyledi.

Gümüşhanespor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Ertekin, "Son dakikada galibiyete uzanmayı bildik. Durumumuz gayet iyi, oyuncularımdan memnunum. Ancak ayağımız yere kesinlikle sağlam basacak. Lig uzun maraton. Disiplinimizden taviz veremeyiz. Maç maç düşüneceğiz. Artık evimizde oynayacağımız Pendikspor karşılaşmasına odaklanmalıyız. Cumartesi günü kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:17 Kaynak: DHA
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