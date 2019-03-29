Manisa Oğluna Kitabı Sevdirmek İçin 1 Yılda 219 Hikaye Kitabı Okudu
1 saat önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Melek Kahraman, oğlu 6 yaşındaki Barış Kahraman'a kitap sevgisini aşılamak için 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu.
Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Melek Kahraman, oğlu 6 yaşındaki Barış Kahraman'a kitap sevgisini aşılamak için 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu.
Sarıgöl'de yaşayan Melek Kahraman, Hüseyin-Sermin Tüfekçi Anaokuluna giden oğlu Barış Kahraman'a kitap sevgisi kazandırmak için geçen yıl Kütüphane Haftası
'nda anlamlı bir etkinliğin startını verdi. Melek Kahraman, oğlu Barış Kahraman ile birlikte geçen yıldan itibaren düzenli bir şekilde Sarıgöl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Melek Kahraman, oğlu Barış Kahraman'a 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu. Melek Kahraman, Çocuklar, evde anne babaların kitap veya gazete okuduklarını gördüğünde okuma alışkanlığı kazanmakta. Ben 1 yılda 219 çocuk kitabı okudum. Oğlum da dinledi. Çok yararını gördüm. Artık sürekli kütüphaneye gitmeyi istiyor dedi.
Sarıgöl Halk Kütüphanesi Müdürü Hatice Bulanık
, 1 yılda 219 kitap okuyan anne Melek Kahraman ve oğlu Barış Kahraman'a çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:58 Kaynak: DHA
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