MANİSA Ormanlık alanla bağ ve bahçeler yangında zarar gördü - Son Dakika

Ormanlık alanla bağ ve bahçeler yangında zarar gördü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 50 dönümlük alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çam ormanın bulunduğu bölge ile zeytinlik ve bağlık alanlar zarar gördü. Turgutlu - Kemalpaşa Yolu üzerinde bulunan Kızılyokuş mevkiindeki arazide, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek 50 bin dönüm alanı etkisi altına aldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Manisa Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı 2 arazöz, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçları, çam ağaçları, üzüm bağı ve buğday alanı zarar gördü. Öte yandan aynı mevkide bulunan 150 bin hayvan kapasiteli tavuk çiftliği yangında tehlike atlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çiftliğe ulaşmadan söndürüldü. Çiftlik sahibi Cem Özdoğan, "Yangına müdahalede bulunmasaydık, yanacaktık. İtfaiye ve orman ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yangını söndürdü" dedi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.