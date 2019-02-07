Son Dakika Haberleri: Manisa Ortaokul Öğrencisinden Özel Öğrencilere Özel Proje

Manisa Ortaokul Öğrencisinden Özel Öğrencilere Özel Proje

45 dakika önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Hilmi Kocacenk, otistik ya da mental geriliğe sahip özel çocuklar için renkleri ve sayıları çeşitli dillerde söyleyen robotik cihaz geliştirdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Hilmi Kocacenk, otistik ya da mental geriliğe sahip özel çocuklar için renkleri ve sayıları çeşitli dillerde söyleyen robotik cihaz geliştirdi. Cihaz özel bir eğitim kurumunda kullanılmaya başlanırken, faydalı olduğu belirtildi.Saruhanlı Cumhuriyet Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi Mehmet Hilmi Kocacenk, otizmli çocuklar için renkleri ve sayıları Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca söyleyen robotik cihaz geliştirdi. Cihaz yardımıyla otizmli çocuklar, renkleri ve sayıları daha kolay öğrenecek. Manisa Valiliği'nin Kodlama Projesi 'KodlaManisa' kapsamında tasarladığı, 'Renkleri ve sayıları engelsiz öğren' ismini verdiği projesini 2 ayda tamamladığını belirten Kocacenk, cihazın maliyetinin ise 200 lira olduğunu söyledi. Geliştirilen cihaz, Saruhanlı ilçesindeki özel bir eğitim merkezinde kullanılmaya başlandı. Özel çocuklara yardımcı olabilmek adına böyle bir projeyi geliştirdiğini söyleyen Kocacenk, Bu projeyi okulumuzdaki engelli arkadaşlarımızı örnek alarak yaptık. Okulumuzdaki engelli arkadaşlar, renk ve sayıları öğrenmekte güçlük çekiyordu. Renkleri de dilleri de öğrenmek için bu projeyi geliştirdik. Türkçe'nin yanı sıra İngiliz ve Fransızca dillerini de yükledik cihazımıza. Sadece ülkemiz için değil, bunu ülke dışında da kullanabiliriz. Önümüzdeki günlerde cihazımızın telefon uygulamasını da yapacağız. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize dedi.

CİHAZ SAYESİNDE KALICI VE HIZLI ÖĞRENİYORLAR

Cihazın kullanıldığı özel eğitim kurumunda görevli psikolog Öznur Dilsizoğlu, Cihaz birçok duyu organlarına hitap ettiği için kalıcı ve hızlandırılmış şekilde kullanılıyor. Basit olması da bizim için çok önemli. Çocuklar kendi kendine pekiştirdiği için hem oyun gibi geliyor hem de daha fazla yapmak istiyorlar. Öğrencilerimiz renklerin ve sayıların daha kolay şekilde farkına vardı. Cihazın üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:59 Kaynak: DHA

Mehmet Hilmi, Saruhanlı, Manisa, Güncel
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