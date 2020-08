Manisa OSB Başkanı Türek'ten fabrika çalışanlarına 'Öpüşmeyin' uyarısı - Son Dakika

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sait Türek, ulusal bir televizyon programında yaptığı açıklamada sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda korona virüs vakalarındaki artışın fabrikalardan kaynaklı olmadığını belirterek mesai sonrası çalışanların sosyal hayatlarında tedbir uygulamadığını savundu. Türek, çalışanlara öpüşmeyin uyarısında bulundu.

Manisa OSB Başkanı Sait Türek, ulusal bir televizyon kanalında Manisa OSB'de faaliyet gösteren fabrikalardaki son durumu açıkladı. Fabrikada vaka yoğunluğu ve alınan tedbirleri açıklayan Türek, fabrikalarda artış gösteren vaka sayılarının çalışanların tedbirsizliğinden kaynaklı olduğunu savundu. Türek, "1 Haziran'daki normalleşme sürecinin başlangıcıyla birlikte tüm ülke çapında gördüğümüz hareketlenme maalesef fabrikalara da yansıyor. Ama bu, fabrikaların kusurundan değil. Maalesef insanımız kendine olan saygısını değil, karşısındakine olan saygısını koruması lazım. Bu konuda biraz gevşeklik olduğunu gözlüyoruz. Şu anda bölgemizde 55 binin üzerinde çalışanımız var. Zaman zaman bu arkadaşlarımızı Manisa OSB bünyesinde bir pansiyon inşa edip de dışarıya bırakmasak mı diye düşünüyoruz. Çünkü her tatil veya her boşluğun arkasından çalışan arkadaşlarımız fabrikalara geri gelirken maalesef birtakım şeyleri de taşıyarak geliyorlar. Hepimiz seyrediyoruz, sosyal hayattaki gevşemeden herkes şikayetçi. Tabi bunun bir sonucu olacaktır. Bu durum da sanayiye de her yere de yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Türek'ten fabrika çalışanlarına 'Öpüşmeyin' uyarısı

Tüm ülke genelinde olduğu gibi fabrikalarda çalışanlarında tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Başkan Türek, "Önümüzdeki günlerde okullar açılacak, nasıl olacak? Vatandaşlarımızın daha sorumluluk bilinciyle hareket edip, maske mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmesi gerekiyor. Öpüşmememiz gerekiyor yani. Sevgi gösterimizi sarılarak değil kalplerimizden sarılarak göstermemiz gerekiyor" dedi.

Manisa'da koronavirüs kaynaklı duran bir işletmenin olmadığını söyleyen Başkan Türek, "Manisa'da vakalar nedeniyle duran bir işletme yok. Sosyal medyada çeşitli art niyetli yazılar zaman zaman çıkıyor ama şu an itibariyle Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hiçbir tanesinin gerçekliği yok. Kapanan ölümlerin kol gezdiği gibi bir takım asparagas haberler sosyal medyada yayılıyor ama bunların gerçekliği yok. Ancak vaka sayısı her gün bütün Türkiye'de arttığı gibi bizlere de yansıması oldu" diye konuştu.

"Vardiyadan çıkanlar tedbirleri unutuyor"

Fabrikaların koronavirüse karşı yeterli tedbirleri aldıklarını savunan Başkan Türek, "Tedbirler konusunda sanayi kuruluşlarımız toplumda alınmayan tedbirleri alıyor. Yani bütün işçilerimizin gerek servis konusu, gerek yemekhane konusu, gerek hijyenle ilgili dezenfeksiyon konusu, gerek çalışma koşullarındaki mesafe konuları gibi her türlü önlemi alıyoruz ama akşam saat 17.00'da vardiyasından çıktıkları zaman bu arkadaşlarımızın hepsi bunları unutuyorlar" dedi. - MANİSA