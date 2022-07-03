Manisa OSB'de korkutan doğalgaz patlaması - Son Dakika
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Manisa OSB'de korkutan doğalgaz patlaması

03.07.2022 12:22
Manisa OSB'de korkutan doğalgaz patlaması

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde devam eden asfalt çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusu tonlarca ağırlıkta asfalt kazıma makinesini devirdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde devam eden asfalt çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusu tonlarca ağırlıkta asfalt kazıma makinesini devirdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlama sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iki işçinin son anda kaçarak canlarını kurtardığı görüldü.

Olay, 2 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede süren asfalt çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusunun basıncıyla müteahhit firmaya ait asfalt kazıma makinesi devrildi. O sırada bölgede çalışmakta olan iki işçi ise patlamayla birlikte son anda canlarını kurtardı. Yoğun toz bulutunun meydana geldiği patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama anı sırasında çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamayla birlikte iş makinesinin devrilmesi ve işçilerin kaçışmaları yer aldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa OSB'de korkutan doğalgaz patlaması - Son Dakika

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