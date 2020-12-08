- Manisa OSB'de korkutan yangın - Son Dakika

- Manisa OSB'de korkutan yangın

MANİSA - Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın korkuya neden olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa OSB'de faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın boyahane kısmında yapılan çalışma sırasında alevler yükseldi. İlk müdahale işçiler tarafından yapılırken haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 5 ekip yangına müdahale etti. Tamamen kontrol altına alınan yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yangın nedeniyle herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.