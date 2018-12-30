Son Dakika Haberleri: Manisa Oto-galericisi, Alacak Tartışmasında Pompalı Tüfekle Yaralandı

Manisa Oto-galericisi, Alacak Tartışmasında Pompalı Tüfekle Yaralandı

28 dakika önce

Oto-galericisi, alacak tartışmasında pompalı tüfekle yaralandıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, oto-galericiliği yapan H.H.K. (Hasan Hüseyin Körükçü) (34), aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan nakliyeci S.A. (Süleyman Atak) (35) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından yaralandı.

Oto-galericisi, alacak tartışmasında pompalı tüfekle yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, oto-galericiliği yapan H.H.K. (Hasan Hüseyin Körükçü) (34), aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan nakliyeci S.A. (Süleyman Atak) (35) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Turgutlu'da oto-galericiliği yapan H.H.K., bugün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Hanımeli Sokak'ta aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan nakliyeci S.A. ile karşılaştı. Otomobillerinden inen ikili arasında tartışma çıktı. S.A., otomobolindeki pompalı tüfekle H.H.K.'ya peş peşe 4 el ateş edip, kaçtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan H.H.K., yanındaki arkadaşları tarafından kendisine ait 34 SDA 50 plakalı otomobille Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.H.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. H.H.K.'nin otomobilinin sol kapısı camlarına da seken saçmalar isabet etti. Nakliyecilik yapan S.A.'nın bir süre önce TIR'ını sattığı H.H.K.'yi, bu alışverişten kalan 15 bin liralık borcunu ödememesi nedeniyle vurduğu ileri sürüldü. Polis, olayın ardından kaçan S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:49 Kaynak: DHA

Turgutlu, 3. Sayfa
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