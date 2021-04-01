MANİSA Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kameralara yansıdı - Son Dakika

Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kameralara yansıdı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, otobüsün çarpması sonucu altında sıkışan Emine B. (70), itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Emine B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise otobüsün güvenilk kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. yolun karşısına geçmek isteyen Emine B.'ye, Fatih K. yönetimindeki 45 D 0118 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazanın ardından Emine B., aracın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan kadın için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu Emine B., sıkıştığı yarden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine B., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın altından mucize eseri çıkarılan Emine B.'nin tedavi gördüğü hastanede durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜNÜN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİĞİ KAZA ANI KAMERALARDA

Bu arada kazayı yapan otobüs şoförü Fatih K., sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen Fatih K. daha sonra hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlİk kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.