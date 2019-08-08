Manisa Otogarı bayrama hazır
2 saat önce
Vatandaşların huzurlu ve sakin bir bayram geçirmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bayram hareketliliğinde herhangi bir sorun yaşanmaması için denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:52 Kaynak: İHA
Vatandaşların huzurlu ve sakin bir bayram geçirmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa
Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bayram hareketliliğinde herhangi bir sorun yaşanmaması için denetim yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı
Güvenlik Şube Müdürü Kemal Kaplan
, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Terminaller Şube Müdürü Evren
Yıldız ile bir araya gelerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı. Yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için görüş alışverişinde de bulunulan denetimlerde, herhangi bir sorun, istek ve şikayet durumunda vatandaşların 24 saat boyunca ototerminal içinde zabıta ve güvenlik personeline sorunlarını iletebilecekleri belirtildi. - MANİSA
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