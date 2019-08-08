Son Dakika Haberleri: Manisa Otogarı bayrama hazır
Son Dakika Güncel Haber

Manisa Otogarı bayrama hazır

2 saat önce

Vatandaşların huzurlu ve sakin bir bayram geçirmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bayram hareketliliğinde herhangi bir sorun yaşanmaması için denetim yaptı.

Manisa Otogarı bayrama hazır, System.String[]
Vatandaşların huzurlu ve sakin bir bayram geçirmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bayram hareketliliğinde herhangi bir sorun yaşanmaması için denetim yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürü Kemal Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Terminaller Şube Müdürü Evren Yıldız ile bir araya gelerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için görüş alışverişinde de bulunulan denetimlerde, herhangi bir sorun, istek ve şikayet durumunda vatandaşların 24 saat boyunca ototerminal içinde zabıta ve güvenlik personeline sorunlarını iletebilecekleri belirtildi. - MANİSA
Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı İstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması: Bin lira yıldan yıla eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:56:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Otogarı bayrama hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]