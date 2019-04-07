Son Dakika Haberleri: Manisa_otomobil Önce Ağaçlara Sonra Duvara Çarptı, Sürücü Kayıplara Karıştı

Manisa_otomobil Önce Ağaçlara Sonra Duvara Çarptı, Sürücü Kayıplara Karıştı

34 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce ağaçlara çarptı, sonra kaldırıma çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce ağaçlara çarptı, sonra kaldırıma çıktı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, Mimar Sinan Bulvarı Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan ağaçları yerinden sökerek kaldırım kenarındaki hastane duvarına çarpıp durabildi. İzmir'den Manisa yönüne gidiş istikametinde seyir halindeki 34 SA 944 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki 3 ağacı ezip geçti. Ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin duvarına çarparak durabilen otomobilin kimliği henüz tespit edilemeyen sürücüsü, aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:38 Kaynak: DHA

Merkez Efendi, Yunusemre, Manisa, Güncel
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