Son Dakika Haberleri: MANİSA Otomobil takla attı 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

MANİSA Otomobil takla attı 2 yaralı

1 saat önce

Otomobil takla attı 2 yaralıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, takla atıp yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı 2 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, takla atıp yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 karayolu Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir yönünden Ankara yönüne giden Tuncay Aydoğan (41), kullandığı 34 GD 6686 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Takla atan otomobil, yol kenarına devrildi. Sürücü Aydoğan ile otomobilde bulunan eşi Leyla Aydoğan (33) araçta sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı
İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı İş makinası gelin arabası oldu Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 19:06:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MANİSA Otomobil takla attı 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]