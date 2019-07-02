MANİSA Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-EK
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MANİSA Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-EK(GÜVENLİK KAMERASI)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:55 Kaynak: DHA
MANİSA Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-EK(GÜVENLİK KAMERASI)
(Tür: Yurt)
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