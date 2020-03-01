Manisa otomobil tutkunları kula'da ilçe turu ile idlib şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa otomobil tutkunları kula'da ilçe turu ile idlib şehitlerini andı - Son Dakika

Manisa otomobil tutkunları kula'da ilçe turu ile idlib şehitlerini andı

6 saat önce

Otomobil tutkunları Kula'da ilçe turu ile İdlib şehitlerini andıMANİSA'nın Kula ilçesinde otomobil tutkunları, Suriye'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçikler için konvoy oluşturup, ilçe turu attı.

Otomobil tutkunları Kula'da ilçe turu ile İdlib şehitlerini andı

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobil tutkunları, Suriye'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçikler için konvoy oluşturup, ilçe turu attı.

Kula Tofaş Fan Clup önderliğinde düzenlenen etkinlikle, otomobil tutkunları İdlib şehitleri için toplandı. Otomobil tutkunları, İdlib kırsalında rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçikler, araçlarını Türk bayrakları ile donattı. Ardından da

konvoy oluşturup, Sanayi Sitesi'nden başlayarak ilçe merkezinde şehir turu attı. Yunus Emre Kent Meydanı'nda son bulan tur sonrası,

şehitler için lokma döktürüldü. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Cadde Uşak Team ve Sarıgöl Tofaş Fan Clup üyeleri ile çevre il ve ilçelerden gelen diğer otomobil tutkunları da anma etkinliğine destek verdi.

İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi yad etmek amacıyla toplandıklarını dile getiren Kula Tofaş Fan Clup Kurucusu Başkanı İlyas Eşmeli;, "Milletimizin başı sağ olsun. Buradaki topluluğu, kendime ait sosyal medya hesaplarımdan paylaşım yaparak bir araya getirdim. Çevre il ve ilçelerden de arkadaşlarımız şehitlerimiz için Kula'ya geldiler. Ekibimizle birlikte tüm askerlerimizin yanındayız. İnşallah ülkemizin içinde bulunduğu bu durum, en kısa sürede son bulur. Şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimiz için de acil şifa diliyorum" dedi.

Otomobil tutkunları, daha sonra olaysız dağıldı.

Manisa otomobil tutkunları kula'da ilçe turu ile idlib şehitlerini andı

İdlib, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:15 Kaynak: DHA
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