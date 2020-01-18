Manisa otomobildeki görüntüsüyle şaşırtan 'ayşe' adlı buzağı sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Manisa otomobildeki görüntüsüyle şaşırtan 'ayşe' adlı buzağı sağlığına kavuştu

6 saat önce

Otomobildeki görüntüsüyle şaşırtan 'Ayşe' adlı buzağı sağlığına kavuştuMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobildeki görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviren buzağı 'Ayşe', tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Otomobildeki görüntüsüyle şaşırtan 'Ayşe' adlı buzağı sağlığına kavuştu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobildeki görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviren buzağı 'Ayşe', tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Kırsal Kayrak Mahallesi'nde yaşayan Metin Kırbaş (41) ve Meryem Kırbaş (38) çiftinin hayvanlarından 1.5 aylık 'Ayşe' isimli buzağı, geçen günlerde rahatsızlandı. Bölgedeki yağış nedeniyle veteriner gelmeyince, Kırbaş ailesinin komşusu Akif Zeybek (35) yardımcı oldu. Zeybek, buzağıyı 15 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde yer alan bir veterinere götürmek üzere yola çıktı. Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sürücülerden biri, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Buzağı Ayşe'nin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Metin Kırbaş, "Geçtiğimiz günlerde mahallemize yağan kardan dolayı buzağımız hastalanmıştı. Veteriner hekimi aradık. 'Hemen gelemem. Yollar karlı' dedi. Komşum Akif Zeybek'ten yardım isteyerek buzağımızı merkezde bulunan veterinere götürmesini istedim. Otomobilin bagajına koyarak, buzağımızı veterinere götürerek tedavi ettirdik. Şimdi sağlık durumu çok iyi" dedi. Buzağı sahibinin eşi Meryem Kırbaş, "Buzağı da can. Buzağım hayat buldu. O benim çocuğum gibi" dedi.

Aracıyla buzağıyı veterinere götüren Akif Zeybek, "Bizim buralarda genelde bu şekilde taşınır. Komşum yardım istedi. Bizde mutlaka yardımlaşma olur. Hayvanlarımızın sağlık durumu ciddiyse otomobille veterinere götürürüz" diye konuştu.

Manisa otomobildeki görüntüsüyle şaşırtan 'ayşe' adlı buzağı sağlığına kavuştu

Turgutlu, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
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