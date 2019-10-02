Son Dakika Haberleri: Manisa otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculuk
Son Dakika Güncel Haber

Manisa otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculuk

10 dakika önce

Otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculukManisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 kişi, otomobilin içi dolunca yolculuğu aracın bagaj kapağı üzerinde yaptı.

Otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculuk

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 kişi, otomobilin içi dolunca yolculuğu aracın bagaj kapağı üzerinde yaptı. Şaşkınlık yaratan olayı görenlerin yüreği ağızlarına geldi. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Turgutlu'da geçen 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında trafikte yaşanan ilginç olay, şaşkınlık yarattı, tepki çekti. İstiklal Mahallesi Yalova Sokak'tan geçen, sürücüsü tespit edilemeyen, içi de insan dolu olan otomobilin bagaj kapağı üstünde 2 gencin yolculuk yaptığı görüldü. Vatandaşların endişeli bakışlarına aldırmayan 2 genç, rahat tavırlarla dikkat çekti. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları, bagaj kapağı üstündeki bu tehlikeli yolculuğu görüntüledi.

Manisa otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculuk

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da Afrika'yı andıran görüntüler
Son dakika: Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı Deprem oldu sanıp, camdan atlamaya çalışan kadın kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:09:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]