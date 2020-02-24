Manisa otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi 13 yaralı - Son Dakika

Manisa otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi 13 yaralı

14 dakika önce

Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı (2)1 TARIM İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ, TOPRAĞA VERİLDİMANİSA'da, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Nazife Zorlu (36), yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı (2)

1 TARIM İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ, TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA'da, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Nazife Zorlu (36), yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Zorlu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Otomobil ile çarpışan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nazife Zorlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri 3.5, diğeri 12 yaşında olan iki çocuk annesi Nazife Zorlu için Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı Çobanisa Mahallesi Fevzi Paşa Cami'sinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede, talihsiz kadının eşi fabrika işçisi olarak çalışan Salih Zorlu (38), ayakta durmakta zorluk çekti. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Manisa otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi 13 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:20 Kaynak: DHA
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