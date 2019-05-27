MANİSA OTOMOBİLLE DUVAR ARASINDA KALAN KADIN YARALANDI, O ANLAR KAMERADA

MANİSA'nın Kula
ilçesindeki kapalı otoparka giren otomobil, duvar kenarındaki 40 yaşındaki Aysun Demirdaban'a çarparak ağır yaraladı. Duvarla otomobil arasında kalınca yaralanan Demirdaban, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza anı ise otoparkın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Yunus Emre Kent Meydanı Kula Belediyesi
Kapalı Otoparkı girişinde meydana geldi. Ahmet Asil
Özsoy, yönetimindeki 34 BHP 692 plakalı otomobille kapalı otoparka girmek istedi. Bu sırada tekstil fabrikasında çalışan ve mola esnasında duvar kenarında bekleyen 40 yaşındaki Aysun Demirdaban'a çarptı. Aysun Demirdaban, otomobille duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Aysun Demirdaban, ambulansla Kula Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ahmet Asil Özsoy ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise otapark girişinde bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.