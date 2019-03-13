Son Dakika Haberleri: Manisa Otomobillerin Çarpıştığı Kaza Kamerada

Manisa Otomobillerin Çarpıştığı Kaza Kamerada

1 saat önce

Otomobillerin çarpıştığı kaza kameradaManisa'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi 5304 Sokak ve 5313 Sokak kesişiminde meydana geldi. 5131 Sokak'tan ilerleyen Ümit Yenilmez (37) yönetimindeki 20 B 6010 plakalı otomobil, 5304 Sokak'tan çıkan Özgür Afşar (41) yönetimindeki 35 KB 6056 plakalı otomobilin sağ tarafından çarptı. Afşar'ın kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Afşar yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Afşar'ı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan meydana gelen kaza, çevredeki bir tamirhanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde çarpışma ve diğer aracın takla atması yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:57 Kaynak: DHA

Afşar, Yunusemre, Manisa, Güncel
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