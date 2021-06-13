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MANİSA ÖZEL YÜRÜTEÇLE HAYATA TUTUNAN 'YAMAN' VE 'CESUR' SAHİPLERİNİ BEKLİYOR - Son Dakika

MANİSA ÖZEL YÜRÜTEÇLE HAYATA TUTUNAN 'YAMAN' VE 'CESUR' SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

13.06.2021 10:33

MANİSA'da, farklı zamanlarda, farklı nedenlerden bel omurilik kemikleri ile arka ayaklarında kırıkların olduğu saptanan ve felç olan 2 sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

MANİSA'da, farklı zamanlarda, farklı nedenlerden bel omurilik kemikleri ile arka ayaklarında kırıkların olduğu saptanan ve felç olan 2 sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Hayvan bakım ve tedavi merkezi görevlileri bir firmanın iş birliğiyle felçli 2 köpek için ortopedik yürüteç tasarladı. 'Yaman' ve 'Cesur' isminin verildiği köpekler, kendileri için tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutundu. Köpekler, sahiplendirilmeyi bekliyor.

Manisa'da bu yıl içinde farklı zamanlarda biri otomobilin çarpmasıyla diğeri ise silahla vurularak yaralanan sokak köpekleri, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Bel omurilik kemikleri ve arka ayaklarında kırıkların olduğu saptanan köpekler, felçli kaldı. Hayvan bakım ve tedavi merkezi görevlileri firmanın iş birliğiyle felçli 2 köpek için ortopedik yürüteç tasarladı. 'Yaman' ve 'Cesur' isminin verildiği köpekler, kendileri için özel olarak tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutundu. Felçli bölüm ünitesinde yaşamlarını sürdüren köpekler, sahiplendirilmeyi bekliyor.

'CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi veteriner hekimi Mehmet Bayram, "Trafik kazası ya da ateşli silahla, insanların eliyle zarar gören hayvanlarımızı burada oluşturduğumuz özel alanımızda hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Felçli bölümüzdeki hayvanlarımızın bakımlarını ve beslenmelerini özel şekilde yapıyoruz. Bu hayvanlarımız için bir firmanın iş birliğinde özel aparatlar geliştirdik. Can dostlarımızın yanındayız ve hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sağlıklı hayvanlarımız hayatını devam ettirirken, felçli hayvanlarımız ev ortamında özel bakım ile bakılması gereken hayvanlarımızdır. Vatandaşlarımızdan bu hayvanlarımızı sahiplenmelerini ve bu hayvanlarımızın birer yuva edinmelerini istiyoruz" diye konuştu.

MANİSA ÖZEL YÜRÜTEÇLE HAYATA TUTUNAN 'YAMAN' VE 'CESUR' SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
MANİSA ÖZEL YÜRÜTEÇLE HAYATA TUTUNAN 'YAMAN' VE 'CESUR' SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
MANİSA ÖZEL YÜRÜTEÇLE HAYATA TUTUNAN 'YAMAN' VE 'CESUR' SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
MANİSA ÖZEL YÜRÜTEÇLE HAYATA TUTUNAN 'YAMAN' VE 'CESUR' SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA ÖZEL YÜRÜTEÇLE HAYATA TUTUNAN 'YAMAN' VE 'CESUR' SAHİPLERİNİ BEKLİYOR - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: MANİSA ÖZEL YÜRÜTEÇLE HAYATA TUTUNAN 'YAMAN' VE 'CESUR' SAHİPLERİNİ BEKLİYOR - Son Dakika
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