Manisa park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil yandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.

İzmir- Ankara karayolu üzeri Derbent Mahallesi mevkiindeki bir restoranın otoparkında park halinde bulunan Rafet Avkan'a ait 45 ZB 3242 plakalı otomobil, dün saat 19.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını göre vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.