Son Dakika Haberleri: Manisa Parkinson Hastası Annesini Sandalye ile Sandığa Taşıdı

Manisa Parkinson Hastası Annesini Sandalye ile Sandığa Taşıdı

54 dakika önce

Parkinson hastası annesini sandalye ile sandığa taşıdıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen 79 yaşındaki Parkinson hastası Hatice Sarısu, sandalye ile oy kullanacağı okula taşındı.

Parkinson hastası annesini sandalye ile sandığa taşıdı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen 79 yaşındaki Parkinson hastası Hatice Sarısu, sandalye ile oy kullanacağı okula taşındı.

Soğuksu Mahallesi, Kenan Evren Caddesi'nde yaşayan Metin Sarısu, yürümekte güçlük çeken Parkinson hastası olan annesi Hatice Sarısu'nun ısrarla oyunu kullanmak istemesi üzerine onu kırmadı. Sarısu, arkadaşlarının da yardımıyla annesini oyunu kullanacağı Beşeylül İlkokulu, 1206 nolu sandığa sandalye üzerinde taşıyarak getirdi. Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan Hatice Sarısu, Bugüne kadar tüm seçimlerde oyumu kullandım. Yine kullanmak istedim. Oğlum ısrarlarıma dayanamayıp, beni sandığa kadar arkadaşları ile taşıdı. Allah ondan razı olsun. Çok mutluyum, milletimize hayırlı olsun dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:51 Kaynak: DHA

Alaşehir, Hatice Çarpar, Güncel
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