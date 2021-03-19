MANİSA Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı - Son Dakika

MANİSA Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı

19.03.2021 19:38

Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandıMANİSA'nın Salihli ilçesinde ağızlıksız ve tasmasız dolaştırdığı köpeğini, kendisini uyaran 2 polis memuruna saldırtıp, yaralanmasına neden olarak kaçan 1 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde ağızlıksız ve tasmasız dolaştırdığı köpeğini, kendisini uyaran 2 polis memuruna saldırtıp, yaralanmasına neden olarak kaçan 1 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen köpek sahibi tutuklandı. Köpeği ise Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli polis memurları B.K ve F.B, M.E'yi (25) uyararak köpeğini uzaklaştırmasını istedi. Ancak iddialara göre M.E, köpeğe komut vererek polislere saldırtıp, olay yerinden kaçtı. Köpeğin polis memurlarına saldırdığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye, saniye görüntülendi.

Polis ekiplerce yakalanıp, etkisiz hale getirilen pitbull cinsi köpek Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Olay yerinden kaçan M.E ise bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. M.E'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Yasal Irklar" maddesine aykırı olarak pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle 10 bin 434 lira idari para cezası kesildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.E çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurları Salihli Devlet Hastanesi'nde B.K.'ye 1 ay, F.B.'ye ise 2 gün iş göremez raporu verildi.

MANİSA Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı
MANİSA Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı
MANİSA Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı
MANİSA Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı

Salihli, Pitbull, Köpek, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı - Son Dakika


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