Manisa polisinin korona virüs mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Genel Manisa polisinin korona virüs mesaisi - Son Dakika

Manisa polisinin korona virüs mesaisi

6 saat önce

Manisa polisinin korona virüs mesaisi Manisa polisi yaşlı ve kronik hastaları korona virüs tehlikesinden korudu Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınında risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Manisa polisinin korona virüs mesaisi

Manisa polisi yaşlı ve kronik hastaları korona virüs tehlikesinden korudu

MANİSA - Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınında risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Manisa'da örnek bir uygulamaya imza attı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaların sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaçlarını karşıladı. Gerek 112'den gerekse ilçe kaymakamlıklarından kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, vatandaşları önce evde ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Ardından vatandaşların taleplerine göre sokağa çıkma yasağı bulunan bazı vatandaşların eczaneden ilaçları temin edilirken, bazı vatandaşların ise mutfak alışverişleri yapıldı.

Kendilerine gelen talebi değerlendiren Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendilerine gelen talep doğrultusunda geçirdiği ameliyat sonrası kronik rahatsızlıklar yaşayan Ebru Ural'ı evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinledi. Doktorundan ilaç yazdırması ve ardından eczaneden ilaçlarını alması gereken Ural, polis ekipleri eşliğinde önce hastaneye ardından eczaneden ilaçları alınarak evine getirildi.

"Bugün onlar gelmese ilaçlarım yoktu"

Sokağa çıkma yasağından dolayı düzenli olarak alması gereken ilaçlarını doktorundan yazdıramadığını söyleyen Ural, polis ekipleri sayesinde ilaçlarına kavuşacağını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Sokağa çıkma yasağı olmadan önce çıkmıştım raporum olmadığı için ilaçlarımı yazdıramamıştım. Şu an ilacımı yazdırmak için sağ olsun polis arkadaşlar geldi. İlaçlarımı yazdırmak için hastaneye gideceğiz. Bugün onlar gelmese ilaçlarım yoktu. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bundan yedi yıl önce meme kanserine yakalanmıştım. Kadın hastalıkları olarak hepsi alandı. 10 ameliyat geçirdim. Kronik rahatsızlığım oldu için çıkamıyordum. Şu an ayakta durmakta bile zorluk çekiyorum" dedi.

Manisa polisinin korona virüs mesaisi

Manisa, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü         
17:45
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı         
17:33
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı         
17:09
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi         
16:56
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu         
16:55
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz         
16:11
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor         
15:20
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 02:05:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa polisinin korona virüs mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]