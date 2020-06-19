Manisa Prime'da çalışmalar süratle devam ediyor - Son Dakika

Manisa Prime'da çalışmalar süratle devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve içerisinde 5 yıldızlı otel, AVM ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası bulunan Manisa Prime projesinde çalışmalar süratle devam ediyor.

Manisa Prime'da çalışmalar süratle devam ediyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve içerisinde 5 yıldızlı otel, AVM ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası bulunan Manisa Prime projesinde çalışmalar süratle devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, tamamlandığında kentin yeni cazibe merkezi olacak olan dev yatırımda incelemede bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde alışveriş merkezi, otel ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu Manisa Prime'da inşaat çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 230 personel ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı şantiyelerde Covid-19 tedbirleri genelgesine uygun olarak gerekli önlemler alınarak imalatların devam ettiği Manisa Prime projesinin yüzde 50'si tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte tamamlandığında kente yeni soluk katacak olan projede yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, dev yatırımın tüm donatı alanlarını gezerek, çalışmaları yakından takip etti.


Yüzde 50'si tamamlandı


İçerisinde 5 yıldızlı otel, AVM ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası bulunan Manisa Prime projesinde çalışmalar süratle devam ediyor. Yüzde 50'si tamamlanan projenin otel blokunda prekast cephe imalatları, Belediye Hizmet Binası blokunda slikon ve kompozit cephe imalatları yüzde 90 tamamlandı. Güneş kırışı perfore panellerinin imalatları devam ederken, her 3 blokta da mekanik ve elektrik imalatları devam ediyor. Proje tamamlanmasıyla birlikte kentin sosyal hayatına yeni bir soluk katacak. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa Prime'da çalışmalar süratle devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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