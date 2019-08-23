Manisa Prime yükselmeye devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların devam ettiği inşaatta incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhan Otel önünde bulunan atıl durumdaki arsada yapımına başlanan Manisa Prime projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Kente yeni soluk katacak olan projede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, incelemesinde ilk olarak yüklenici firma yetkilileri ile bir toplantı yaparak son durum ve gelinen nokta ile ilgili olarak bilgi aldı. Yapılan toplantı ve alınan bilgiler sonrasında Öztozlu, inşaatın kabasının tamamlandığını belirterek, bundan sonra işlerin daha hızlı ilerleyeceğini kaydetti.

Kent yeni bir mimari kazanacak

Kente yeni bir mimari kazandıracak olan Manisa Prime projesinde, 19 kat olarak düşünülen 5 yıldızlı ve 210 odalı otel, 550 kişilik restoran, 450 kişilik balo salonu, 500 kişilik toplantı salonu, bin 500 metrekare üzerine kurulu SPA merkezi, güzellik merkezi ve kapalı yüzme havuzu yer alacak. Proje kapsamında ofisler için 13 kat ayrılırken, 10 katta 600 metrekarelik A Plus ofislerin yer aldığı bürolar tasarlandı. AVM noktasında ise 14 bin metrekare kiralanabilir alan yer alıyor. Bu alanın 8 bin 830 metrekaresi bodrum kat, 4 bin 125 metrekaresi ise zemin katta yer alıyor. Projenin orta kısmı tamamen açık olarak tasarlanan projenin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.