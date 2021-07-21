Manisa Protokolü Bayramlaştı - Son Dakika

Manisa Protokolü Bayramlaştı

Manisa Protokolü Bayramlaştı
Son Güncelleme: 21.07.2021 01:19

Manisa protokolü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda bayramlaştı.

Manisa protokolü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda bayramlaştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisa protokolü Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda bayramlaşmak amacıyla bir araya geldi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Adli Erkan Üyeleri, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Daire Başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, tüm konukları tek tek selamladı ve Kurban Bayramını kutladı. İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün, Kurban Bayramı münasebetiyle dua okumasının ardından protokol bayramlaşma töreni sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Yaşar Karadeniz, Kurban Bayramı, Kurban, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Manisa Protokolü Bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek
00:08 İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker'den "yerel seçimde iş birliği" açıklaması: Ankara İYİ Parti'ye verilmeli
23:34 Tokat'ta başına taşla vurularak öldürülen erkek cesedi bulundu
23:28 Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü
23:18 Bıçaklı kavgaya karışan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu serbest bırakıldı
23:08 Ebrar Karakurt, kutlama için sahneye ''Ben böyleyim'' şarkısıyla çıktı
23:03 Türkiye ve Japonya, savaş bittiğinde Ukrayna'nın yeniden inşası için iş birliği yapacak
22:43 Son Dakika: Galatasaray, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi
22:36 Hem sahada hem sahnede döktürüyor! Melissa Vargas'dan dans şov
22:00 Son Dakika: Galatasaray, Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 02:47:28. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Protokolü Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement