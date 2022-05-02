Manisa protokolü, bayramlaştı - Son Dakika
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Manisa protokolü, bayramlaştı

02.05.2022 12:15
Manisa protokolü, bayramlaştı

Manisa Valiliğince geleneksel bayramlaşma töreni Manisa Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.

Manisa Valiliğince geleneksel bayramlaşma töreni Manisa Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde yapılan törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Vali Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, misafirlerini kapıda karşıladı.

Bayramlaşma programına katılanlara teşekkür eden Karadeniz, "Ramazan ayını hem ülke olarak hem il olarak huzur içinde, sükut içinde tamamladık. Temennim odur ki birlik içinde huzur içinde bayramları kutlayalım." dedi.

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Cengiz Ergün, Karadeniz, Öğretmen, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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